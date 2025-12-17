HomeTelevisione“True Lies”, film su Rai2
"True Lies", film su Rai2

Su Rai2 mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 21.20 va in onda il film di James Cameron dal titolo “True Lies”, Arnold Schwarzenegger.

True Lies – La trama

Harry Tasker è un agente segreto, ma la moglie Helen non lo sa e lo crede un commesso viaggiatore.

Ora, dopo anni, Helen inizia ad essere stanca dell’uomo che crede lavori come venditore di computer. La coppia vive la classica routine matrimoniale, dove nessuno dei due presta realmente attenzione all’altro e ai suoi bisogni.

La donna è in crisi di mezza età e in cerca di un pizzico d’avventura. Per soddisfare proprio questo bisogno, il marito la coinvolge, a sua insaputa, in una finta missione di spionaggio organizzata con i suoi colleghi.

Ma le cose precipitano: la coppia viene rapita sul serio da un gruppo di terroristi ed Helen sarà costretta a calarsi davvero nella parte.

Nel cast Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton, Art Malik, Tia Carrere, Eliza Dushku, Grant Heslov, Charlton Heston, Jean-Claude Parachini.

