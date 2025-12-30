HomeTelevisione"Un anno difficile", film su Rai3
“Un anno difficile”, film su Rai3

Un anno difficile

Su Rai3 martedì 30 dicembre 2025 alle ore 21.20 il film di Olivier Nakache ed Éric Toledano dal titolo “Un anno difficile” .

Un anno difficile – La trama

Bruno e Albert sono indebitati e in rotta con le famiglie. I due amici, sempre a caccia di espedienti per cercare di sistemare le loro finanze, cominciano a frequentare un gruppo di eco-attivisti.

L’intento dei due amici è, in realtà, quello di ricavarne qualche piccolo guadagno. Ma la giovane attivista Cactus riesce a far colpo su Albert.

Tra inganni, maldestri sotterfugi e azioni di protesta, per i due amici sarà l’occasione di rimettere ordine nelle proprie vite?

Nel cast Pio Marmaï, Jonathan Cohen, Noémie Merlant, Mathieu Amalric, Grégoire Leprince-Ringuet, Luàna Bajrami, Sandrine Briard.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
