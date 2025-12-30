“Un anno difficile”, film su Rai3

Su Rai3 martedì 30 dicembre 2025 alle ore 21.20 il film di Olivier Nakache ed Éric Toledano dal titolo “Un anno difficile” .

Un anno difficile – La trama

Bruno e Albert sono indebitati e in rotta con le famiglie. I due amici, sempre a caccia di espedienti per cercare di sistemare le loro finanze, cominciano a frequentare un gruppo di eco-attivisti.

L’intento dei due amici è, in realtà, quello di ricavarne qualche piccolo guadagno. Ma la giovane attivista Cactus riesce a far colpo su Albert.

Tra inganni, maldestri sotterfugi e azioni di protesta, per i due amici sarà l’occasione di rimettere ordine nelle proprie vite?

Nel cast Pio Marmaï, Jonathan Cohen, Noémie Merlant, Mathieu Amalric, Grégoire Leprince-Ringuet, Luàna Bajrami, Sandrine Briard.