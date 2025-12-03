“Un uomo sopra la legge”, film su Rai2 – La trama

Su Rai2 mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 21.20 va in onda il film di Robert Lorenz dal titolo “Un uomo sopra la legge“, con Liam Neeson.

Un uomo sopra la legge – La trama

L’ex marine Jim Hanson non ha ancora superato il recente lutto della moglie e tutto ciò che desidera è passare il resto dei suoi giorni nel suo piccolo ranch al confine tra Arizona e Messico e dedicarsi all’allevamento di bestiame.

Una mattina, Jim assiste alla fuga del piccolo Miguel e di sua madre Rosa, che stanno attraversando illegalmente il confine, inseguiti da una gang di assassini del cartello della droga.

A seguito di una sparatoria, Rosa viene gravemente ferita e, prima di morire, affida suo figlio proprio a Jim, implorandolo di portarlo dalla sua famiglia a Chicago.

Nel cast Liam Neeson, Katheryn Winnick, Jacob Perez, Juan Pablo Raba, Teresa Ruiz, Ming Wang, Lelia Symington.