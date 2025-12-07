“Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmítrij Šostakovič inaugura la Stagione d’Opera della Scala

Teatro alla Scala di Milano – Ph Brescia e Amisano © Teatro alla Scala

“Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk”, opera in quattro atti e nove quadri di Dmítrij Šostakovič, su libretto di Aleksandr Prejs e Dmitrij Šostakovič, dall’omonima novella di Nikolaj Leskov, inaugura, domenica 7 dicembre 2025, la Stagione d’Opera 2025/2026 del Teatro alla Scala di Milano.

Rai Cultura propone lo spettacolo in diretta su Rai1 a partire dalle ore 17.45.

Milly Carlucci e Bruno Vespa, con collegamenti di Giorgia Cardinaletti dal foyer, condurranno la diretta televisiva incontrando, prima dell’inizio e durante l’intervallo, i protagonisti e gli ospiti presenti.

Sul podio il Maestro Riccardo Chailly.

La regia è di Vasily Barkhatov.

Le scene sono di Zinovy Margolin, i costumi di Olga Shaishmelashvili, le luci di Alexander Sivaev.

Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk – Personaggi e interpreti

Boris Timofeevič Izmailov: Alexander Roslavets;

Zinovij Borisovič Izmailov: Yevgeny Akimov;

Katerina L’vovna Izmajlova: Sara Jakubiak;

Sergej: Najmiddin Mavlyanov;

Un contadino cencioso: Alexander Kravets;

Un operaio del mulino: Chao Liu;

Un prete:Valery Gilmanov;

Un guardiano:Jirí Rajniš;

Un caporeparto:Ivan Shcherbatykh;

Un sergente di polizia: Oleg Budaratskiy;

Un ospite ubriaco: Massimiliano Difino;

Aksin’ja: Ekaterina Sannikova;

Un vecchio forzato:Goderdzi Janelidze;

Sonetka: Elena Maximova;

Una forzata: Laura Lolita Perešivana;

Un sergente: Xhieldo Hyseni;

Un poliziotto:Huanhong Li;

Una guardia: Chao Liu;

Fantasma di Boris Timofeevič: Coro;

Un insegnante: Vasyl Solodkyy;

Un cocchiere: Haiyang Guo;

Primo lavorante: Antonio Murgo;

Secondo lavorante: Joon Ho Pak;

Terzo lavorante: Flavio D’ambra.

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.

Maestro del Coro Alberto Malazzi.

L’opera sarà trasmessa in diretta anche su Rai Radio3, su Rai1 HD canale 501, su Rai4K, al canale 210 di Tivùsat, la Tv satellitare gratuita visibile in tutta Italia, e su RaiPlay.