“Unico testimone”, film su Rai Movie

Su Rai Movie giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 21.10 va in onda il film thriller “Unico testimone”, con John Travolta. La regia è di Harold Becker.

Unico testimone – La trama

Frank Morrison vuole il meglio per suo figlio. Da quando lui e la moglie Susan hanno divorziato qualche anno prima, il figlio è diventato ribelle, con una lunga storia di bugie alle spalle.

Ma Frank e Susan amano moltissimo Danny e capiscono che dietro l’apparenza spavalda si nasconde un ragazzino che ha bisogno d’affetto e di comprensione, ma soprattutto della presenza dei genitori.

Finora Frank e Susan, anche se separati, hanno cercato di essere i migliori genitori possibili e di rispettarsi. Ora tutto è cambiato, Susan ha trovato un compagno, e sta per diventare la signora Barnes.

Rick Barnes, che è appena arrivato in città, si è fatto conoscere subito per il suo spirito filantropico e sembra in grado di dare a Danny quello che Frank, un semplice costruttore di barche, non può. Lottando contro la gelosia, Frank deve ammettere che due genitori che vivono nella stessa casa sono ciò di cui Danny ha bisogno.

Prima che la cerimonia delle nozze sia finita, Danny inizia a raccontare a Frank delle storie su Rick Barnes, storie che diventano sempre più preoccupanti con il passare del tempo.

Frank è combattuto, non sa se credere o no al figlio e prendere in considerazione la possibilità che Barnes sia una persona completamente diversa da quella che appare.

Nel cast John Travolta, Vince Vaughn, Teri Polo, Matt O’leary, Steve Buscemi.