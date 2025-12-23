HomeTelevisione“Uno Rosso”, film su Rai2 - La trama
“Uno Rosso”, film su Rai2 – La trama

Su Rai2 martedì 23 dicembre 2025 alle ore 21.30 va in onda il film di Jake Kasdan dal titolo “Uno Rosso”.

Uno Rosso – La trama

“Uno Rosso” è il nome in codice di Babbo Natale che, poco prima della Vigilia, viene rapito e preso prigioniero da un commando criminale.

Il capo della sicurezza del Polo Nord, Cal, deve cercare di liberarlo, e per farlo si allea con un abilissimo hacker, per scoprire chi ha ingaggiato i criminali e, quindi, sventare il piano, salvando così il Natale.

Nel cast: Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Wesley Kimmel, J.K. Simmons.

