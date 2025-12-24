HomeTelevisione“Uno sguardo dal cielo”, film su Rai3 - La trama
"Uno sguardo dal cielo", film su Rai3 – La trama

Su Rai3 mercoledì 24 dicembre 2025 alle ore 21.20 va in onda il film di Penny Marshall dal titolo “Uno sguardo dal cielo”, con Whitney Houston, Denzel Washington.

Uno sguardo dal cielo – La trama

Il pastore protestante Biggs rischia di perdere la sua comunità, minacciata dalla speculazione edilizia, e anche sua moglie che fatica a sostenere le sue preoccupazioni.

L’aiuto arriva dall’alto, sotto forma di un angelo incaricato di rimettere a posto la situazione.

Ma Biggs non gli crede, e le cose si complicano ulteriormente nel momento in cui sua moglie si prende una cotta per l’angelo.

Nel cast Whitney Houston, Denzel Washington, Courtney B. Vance, Gregory Hines, Jenifer Lewis, Loretta Devine, Justin Pierre Edmund.

