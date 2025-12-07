“Uomo e galantuomo” di Eduardo De Filippo su Rai5

Su Rai5 domenica 7 dicembre 2025 alle ore 15.27 la commedia “Uomo e galantuomo” di Eduardo De Filippo, scritta nel 1922, che viene proposta nella versione televisiva realizzata nel 1975.

Sul palcoscenico con Eduardo, Luca De Filippo, Isa Danieli, Angelica Ippolito, Nunzia Fumo.

La commedia in tre atti fa parte della raccolta “Cantata dei giorni pari”.

Uomo e galantuomo – La trama

Una compagnia di guitti, per l’interessamento dell’impresario Alberto De Stefano, ha trovato alloggio in un albergo.

Alberto è innamorato di Bice. La donna gli dice di essere incinta e lui per riparare la situazione le propone di sposarla, ma lei, inventando scuse, rifiuta la proposta.

Alberto, allora, all’insaputa di Bice, si presenta a casa sua per chiedere alla madre, la signora Matilde, la mano della figlia. Matilde è molto sorpresa e nello stesso tempo turbata da tale richiesta, poiché la figlia ha già un marito, il conte Carlo Tolentano, ed aspetta un figlio da lui.

Il marito di Bice, che ha ascoltato di nascosto il dialogo, inveisce contro la moglie, minacciando di morte lei e l’amante.

Alberto, allora, per salvarsi e per non compromettere Bice, si finge pazzo.

Alberto viene così condotto in questura per essere rinchiuso in manicomio.

Bice, colpita dal gesto di Alberto, confessa di essere finita tra le braccia del suo amante solo per vendicarsi del marito che la tradiva con un’altra donna.

A questo punto la situazione si capovolge: è il conte a trovarsi nei guai. Cosa succederà?