“Vita da gatto”, film su Rai3 – La trama

Su Rai3 lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 21.20 va in onda il film di Guillaume Maidatchevsky dal titolo “Vita da gatto”, tratto dal romanzo di Maurice Genevoix, “Rroû”.

Vita da gatto – La trama

Al centro della storia vi è l’amicizia tra Rroû, un vivace e curioso micetto parigino, e la piccola Clemence, che lo adotta dopo averlo trovato in soffitta. Un’amicizia che diventa presto un legame indissolubile.

Quando la famiglia della bambina si trasferisce in campagna per le vacanze, il gattino si troverà improvvisamente a contatto con la natura.

Sarà l’occasione per mille avventure e qualche pericolo, sia per il gatto che per la sua padrona, che è un po’ triste perché in famiglia tira aria di separazione.

Nel cast Capucine Sainson-Fabresse, Corinne Masiero, Lucie Laurent, Nicolas Casar-Umbdenstock, Juliette Gillis.