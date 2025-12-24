“Zootropolis” su Rai2

Su Rai2 mercoledì 24 dicembre 2025 alle ore 21.30 va in onda il film di animazione Disney “Zootropolis”, diretto da Byron Howard e Rich Moore, e con le voci di Paolo Ruffini, Massimo Lopez, Frank Matano, Leo Gullotta.
Zootropolis – La trama
Predatori e prede convivono nella città di Zootropolis, dove la coniglietta Judy si è appena trasferita col sogno di diventare ufficiale di polizia.
Ma c’è un mistero da risolvere: i predatori stanno scomparendo, uno dietro l’altro, senza lasciare tracce.
Sarà compito di Judy, se vuole diventare una detective, risolvere il caso. Ma il suo capo le concede solo 48 ore.