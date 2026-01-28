Al cinema il film “Marty Supreme”

Al cinema dal 22 gennaio 2026 il film di Josh Safdie dal titolo “Marty Supreme“, con Timothée Chalamet.
Marty Supreme – La trama
Marty Mauser ha pochi soldi in tasca, un’irrefrenabile ossessione per il ping pong e la certezza di essere destinato alla grandezza.
Dalla New York degli anni ’50 al Cairo, da Tokyo a Parigi, insegue i suoi sogni senza mai fermarsi.
Un’esistenza rocambolesca per un personaggio larger than life, eccentrico, ambizioso e leggendario.
Scheda film
Titolo: Marty Supreme
Regia: Josh Safdie
Cast: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler Okonma, Abel Ferrara, Fran Drescher, Luke Manley, Koto Kawaguchi
Durata: 149 minuti
Genere: Commedia
Distribuzione: I Wonder Pictures
Data di uscita: 22 gennaio 2026