Edoardo Leo e Claudia Pandolfi nel film “2 cuori e 2 capanne”

Al cinema dal 22 gennaio 2026 il film “2 cuori e 2 capanne“, diretto da Massimiliano Bruno, con Edoardo Leo, Claudia Pandolfi.

2 cuori e 2 capanne – La trama

Alessandra e Valerio non potrebbero essere più diversi.

Lei è una brillante e amatissima insegnante di liceo, libera e indipendente, anticonformista e impegnata nel sociale, femminista convinta.

Lui è appena diventato preside, quarantenne ma rigoroso e tradizionalista.

Ma un mattino le loro strade si incrociano per caso su un tram. Il giorno dopo si rendono conto di lavorare nella stessa scuola.

Lei è l’idolo dei suoi alunni e lui il preside inflessibile con i ragazzi. Due mondi agli antipodi.

Costretti a convivere sotto lo stesso tetto scolastico, dovranno fare i conti con una situazione del tutto imprevista che li costringerà a confrontarsi.

Scheda film

Titolo: 2 cuori e 2 capanne

Regia: Massimiliano Bruno

Cast: Edoardo Leo, Claudia Pandolfi, Gian Marco Tognazzi, Giorgio Colangeli, Benedetta Tiberi, Francesca Alati, Marco Quaglia, Federica Cifola, Alessia Barela, Francesca Figus, Giulia Mei, Jekesa, Aleph Viola, Betti Pedrazzi, Daniele Silvestri, Carolina Crescentini, Valerio Lundini

Durata: 108 minuti

Genere: Commedia

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 22 gennaio 2026