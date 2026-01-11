HomeCinema“Prendiamoci una pausa“, un film con Marco Giallini
Cinema

“Prendiamoci una pausa“, un film con Marco Giallini

Redazione
di Redazione
Prendiamoci una pausa

Al cinema dal 15 gennaio 2026 il film di Christian MarazzitiPrendiamoci una pausa“.

Prendiamoci una pausa – La trama

Tre coppie, tre età diverse, un’unica decisione: prendersi una “pausa di riflessione”.

Per il quarantenne Fabrizio è un disastro emotivo che nasconde molto più di quanto appare; per la sua compagna Valeria, invece, è l’occasione perfetta per rimettere ordine nella propria vita.

Il quasi sessantenne Valter vive la pausa come un affronto inaccettabile, imposta da Fiorella, la moglie con cui condivide trent’anni di matrimonio: per lei è una necessità, per lui una ferita aperta.

Infine, la diciannovenne Erica considera la pausa un imprevisto fastidioso, mentre Gabriel, conosciuto online, la usa come schermo per nascondere un percorso di ricerca personale che non ha mai avuto il coraggio di affrontare.

Scheda film

Titolo: Prendiamoci una pausa
Regia: Christian Marazziti
Cast: Marco Giallini, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Fabio Volo, Ilenia Pastorelli, Aurora Giovinazzo, Lucia Ocone, Eleonora Puglia, Alessandro Haber, Ricky Memphis
Genere: Commedia
Distribuzione: Eagle Pictures
Data di uscita: 15 gennaio 2026

Trailer

