“Prendiamoci una pausa“, un film con Marco Giallini

Al cinema dal 15 gennaio 2026 il film di Christian Marazziti “Prendiamoci una pausa“.
Prendiamoci una pausa – La trama
Tre coppie, tre età diverse, un’unica decisione: prendersi una “pausa di riflessione”.
Per il quarantenne Fabrizio è un disastro emotivo che nasconde molto più di quanto appare; per la sua compagna Valeria, invece, è l’occasione perfetta per rimettere ordine nella propria vita.
Il quasi sessantenne Valter vive la pausa come un affronto inaccettabile, imposta da Fiorella, la moglie con cui condivide trent’anni di matrimonio: per lei è una necessità, per lui una ferita aperta.
Infine, la diciannovenne Erica considera la pausa un imprevisto fastidioso, mentre Gabriel, conosciuto online, la usa come schermo per nascondere un percorso di ricerca personale che non ha mai avuto il coraggio di affrontare.
Scheda film
Titolo: Prendiamoci una pausa
Regia: Christian Marazziti
Cast: Marco Giallini, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Fabio Volo, Ilenia Pastorelli, Aurora Giovinazzo, Lucia Ocone, Eleonora Puglia, Alessandro Haber, Ricky Memphis
Genere: Commedia
Distribuzione: Eagle Pictures
Data di uscita: 15 gennaio 2026