“Sentimental Value”, un film di Joachim Trier

“Sentimental Value” è il titolo del film di Joachim Trier, nelle sale cinematografiche dal 22 gennaio 2026.

Sentimental Value – La trama

Nora e Agnes sono due sorelle profondamente unite. L’improvviso rientro nella loro vita del padre Gustav – regista carismatico e affascinante, ma genitore inaffidabile – riapre ferite mai del tutto rimarginate.

Conoscendo il talento di attrice di Nora, Gustav vorrebbe che sua figlia interpretasse il ruolo principale nel film che dovrebbe rilanciare la sua carriera; lei rifiuta e quella parte finisce a una giovane star di Hollywood, Rachel Kemp.

Il suo arrivo getta scompiglio nelle delicate dinamiche della famiglia: per le due sorelle sarà il momento di confrontarsi con il padre e con il loro passato.

Scheda film

Titolo: Sentimental Value

Regia: Joachim Trier

Cast: Renate Reinsve, Stellan Skarsgard, Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Cory Michael Smith, Catherine Cohen

Durata: 133 minuti

Genere: Drammatico

Distribuzione: Teodora Film e Lucky Red

Data di uscita: 22 gennaio 2026

Trailer