HomeCinema"Sentimental Value", un film di Joachim Trier
Cinema

“Sentimental Value”, un film di Joachim Trier

Redazione
di Redazione
Sentimental Value

Sentimental Value” è il titolo del film di Joachim Trier, nelle sale cinematografiche dal 22 gennaio 2026.

Sentimental Value – La trama

Nora e Agnes sono due sorelle profondamente unite. L’improvviso rientro nella loro vita del padre Gustav – regista carismatico e affascinante, ma genitore inaffidabile – riapre ferite mai del tutto rimarginate.

Conoscendo il talento di attrice di Nora, Gustav vorrebbe che sua figlia interpretasse il ruolo principale nel film che dovrebbe rilanciare la sua carriera; lei rifiuta e quella parte finisce a una giovane star di Hollywood, Rachel Kemp.

Il suo arrivo getta scompiglio nelle delicate dinamiche della famiglia: per le due sorelle sarà il momento di confrontarsi con il padre e con il loro passato.

Scheda film

Titolo: Sentimental Value
Regia: Joachim Trier
Cast: Renate Reinsve, Stellan Skarsgard, Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Cory Michael Smith, Catherine Cohen
Durata: 133 minuti
Genere: Drammatico
Distribuzione: Teodora Film e Lucky Red
Data di uscita: 22 gennaio 2026

Trailer

MOSTRE

La “Natività” di Mathias Stom

Mathias Stom “Natività”
Read more

A Genova una mostra dedicata alla figura di San Giorgio

"San Giorgio. Il viaggio di un santo cavaliere dall’Oriente a Genova"
Read more

“Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo”

“Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo”
Read more

Il “divino” Guido Reni nelle collezioni sabaude e sugli altari del Piemonte – Mostra a Torino

Guido Reni fu, nel Seicento, l’interprete di maggiore successo della grande stagione del classicismo emiliano. Attraverso una copiosa produzione di tele e affreschi, egli...
Read more
Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

MUSICA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025