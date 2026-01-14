“2 Hearts – Intreccio di destini”, film su Rai2

Su Rai2 mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 21.20, per la rassegna “Cuori in inverno”, va in onda il film di Lance Hool dal titolo “2 Hearts – Intreccio di destini”.

2 Hearts – Intreccio di destini – La trama

Due coppie in epoche e luoghi diversi: Chris e Sam, giovani studenti travolti da un amore fresco e appassionato; Jorge e Leslie, coppia matura alle prese con la malattia e la volontà di resistere e guarire.

Quattro vite che si intrecciano in modo inaspettato, celebrando l’amore, il sacrificio e la generosità.

Nel cast Jacob Elordi, Radha Mitchell, Adan Canto, Tiera Skovbye, Steve Bacic.