“2 Hearts – Intreccio di destini”, film su Rai2

2 Hearts - Intreccio di destini

Su Rai2 mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 21.20, per la rassegna “Cuori in inverno”, va in onda il film di Lance Hool dal titolo “2 Hearts – Intreccio di destini”.

2 Hearts – Intreccio di destini – La trama

Due coppie in epoche e luoghi diversi: Chris e Sam, giovani studenti travolti da un amore fresco e appassionato; Jorge e Leslie, coppia matura alle prese con la malattia e la volontà di resistere e guarire.

Quattro vite che si intrecciano in modo inaspettato, celebrando l’amore, il sacrificio e la generosità.

Nel cast Jacob Elordi, Radha Mitchell, Adan Canto, Tiera Skovbye, Steve Bacic.

