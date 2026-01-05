“65 – Fuga dalla Terra”, film su Rai4

Su Rai4 lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 21.19 va in onda il film di Scott Beck e Bryan Woods dal titolo “65 – Fuga dalla Terra”, con Adam Driver, Ariana Greenblatt, Nika King.
65 – Fuga dalla Terra – La trama
Il pilota Mills vive su un lontano pianeta, e accetta una missione spaziale di due anni: gli serve il denaro per far curare la figlioletta Levine, gravemente ammalata.
A metà del viaggio di ritorno la sua astronave precipita su un pianeta selvaggio: è la Terra del Cretaceo, 65 milioni di anni fa.
E per riuscire a decollare di nuovo e tornare a casa, Mills dovrà affrontare vari pericoli, persino i dinosauri.
Nel cast Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman, Nika King, Brian Dare.