“A casa tutti bene”, film su Rai Movie

Su Rai Movie sabato 31 gennaio 2026 alle ore 22.50 va in onda il film di Gabriele Muccino dal titolo “A casa tutti bene“.

A casa tutti bene – La trama

A Casa Tutti Bene è la storia di una grande famiglia che si ritrova a festeggiare le Nozze d’Oro dei nonni sull’isola dove questi si sono trasferiti a vivere.

Un’improvvisa mareggiata blocca l’arrivo dei traghetti e fa saltare il rientro previsto in serata costringendo tutti a rimanere sull’isola e a fare i conti con loro stessi, con il proprio passato, con gelosie mai sopite, inquietudini, tradimenti, paure e anche improvvisi e inaspettati colpi di fulmine.

Nel cast Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Gianfelice Imparato, Ivano Marescotti, Giulia Michelini, Sandra Milo, Stefania Sandrelli, Giampaolo Morelli, Gianmarco Tognazzi, Valeria Solarino.