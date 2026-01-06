HomeTelevisione“Affari tuoi – Speciale Lotteria Italia” - Gli ospiti di De Martino
“Affari tuoi – Speciale Lotteria Italia” – Gli ospiti di De Martino

Su Rai1 martedì 6 gennaio 2026 alle ore 20.30 va in onda “Affari tuoi – Speciale Lotteria Italia”, la puntata speciale del game show condotto da Stefano De Martino, in cui verranno svelati i principali biglietti vincenti, con il primo premio da 5 milioni di euro.

A inizio serata è prevista l’estrazione in diretta di un premio speciale da 300mila euro durante il collegamento con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Si prosegue con una partita classica del game show, giocata dal concorrente di una regione.
Al termine, spazio al gioco legato alla Lotteria.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti attesi al Teatro delle Vittorie per una serata ricca di spettacolo e musica: Nino Frassica, Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani, Claudia Gerini, Noemi, Rocco Hunt, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Nicola Savino, Simon & The Stars.

