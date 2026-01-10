HomeTelevisioneAl via “The voice Kids” - Rai1
Al via “The voice Kids” – Rai1

The Voice Kids

Su Rai1 sabato 10 gennaio 2026 in prima serata al via la quarta edizione di “The Voice Kids“, il talent che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni, condotto da Antonella Clerici.

Nel ruolo di coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, reduci dal grande successo di The Voice Senior.
Una nuova stagione che si apre all’insegna della musica, con tanti ospiti che si alterneranno sul palco per i duetti con i concorrenti e con i coach.

The Voice Kids“ parte con le “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio” dove i giudici, di spalle, ascolteranno i piccoli concorrenti senza poterli vedere. Se un coach, colpito dalla voce, deciderà di voltarsi, il concorrente entrerà nella sua squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso.

Nel corso delle quattro puntate di “Blind Auditions” ciascun coach potrà, anche quest’anno, avvalersi del “Super Pass”, ovvero garantire ad un concorrente particolarmente talentuoso l’accesso diretto alla finale, e del “Super Blocco”, con cui impedire ad un altro coach di scegliere un concorrente.

Al termine della fase di audizioni, ogni coach avrà una squadra formata da nove concorrenti: il titolare del “Super Pass” volerà direttamente alla finale, mentre gli altri otto continueranno a gareggiare nella fase successiva.

Al termine scopriremo quali saranno i tre giovani concorrenti per ciascun team che – insieme ai titolari del “Super Pass” – si esibiranno nel gran finale, in onda sabato 14 febbraio 2026, dove verrà decretato il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids.

