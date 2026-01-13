HomeTelevisione"Amore, cucina e curry" - Film su Rai Movie
Amore, cucina e curry” è il film di Lasse Hallström che Rai Movie propone martedì 13 gennaio 2026 alle ore 21.10.
Il film è tratto dal romanzo Madame Mallory e il piccolo chef indiano di Richard C. Morais.

Amore, cucina e curry – La trama

La famiglia Kadim, emigrata dall’India e guidata dal capofamiglia Papa, si stabilisce nel caratteristico villaggio di Saint-Antonin-Noble-Val, nel Sud della Francia. Un posto incantevole e raffinato, il luogo ideale dove aprire Maison Mumbai, un ristorante indiano a conduzione familiare.

Ma le cose cambiano nel momento in cui Madame Mallory, la titolare e cuoca del rinomato ristorante francese Saule Pleureur, non si intromette.

Le sue proteste contro il nuovo ristorante indiano, che dista solo 30 metri dal suo, danno luogo ad un’accesa battaglia fra i due locali, fino a quando la passione di Hassan per l’alta cucina francese e per Marguerite, la deliziosa “sous chef” di Madame Mallory, non riuscirà ad amalgamare magicamente le due culture, regalando a Saint-Antonin nuovi sapori di cucina e di vita che neanche Madame Mallory potrà ignorare.

Nel cast Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal, Charlotte Le Bon, Amit Shah, Farzana Dua Elahe, Dillon Mitra, Michel Blanc, Shuna Lemoine, Clément Sibony, Juni Chawla, Rohan Chand, Vincent Elbaz, Alban Aumard, Matyelok Gibbs.

