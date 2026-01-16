“Attila”, su Rai5 l’opera di Verdi

Fabio Sartori nel ruolo di Foresto nell'”Attila” di Verdi al Teatro alla Scala © Teatro alla Scala

Attila, dramma lirico in un prologo e tre atti di Giuseppe Verdi, su libretto di Temistocle Solera e Francesco Maria Piave, ha inaugurato la Stagione d’Opera 2018/2019 del Teatro alla Scala di Milano.

Lo spettacolo viene proposto da Rai Cultura sabato 17 gennaio 2026 alle ore 7.58 su Rai5.

Sul podio il Maestro Riccardo Chailly.

La regia è di Davide Livermore.

Le scene sono di Giò Forma, i costumi di Gianluca Falaschi, le luci di Antonio Castro. Video di D-Wok.

L’opera viene presentata nell’edizione critica curata nel 2012 da Helen Greenwald per University of Chicago Press e Casa Ricordi, Milano.

Attila – Personaggi e interpreti

Attila: Ildar Abdrazakov;

Ezio: George Petean;

Odabella: Saioa Hernández;

Foresto: Fabio Sartori;

Uldino: Francesco Pittari;

Papa Leone: Gianluca Buratto.

Il Coro e l’Orchestra sono del Teatro alla Scala.

Con la partecipazione del Coro di Voci Bianche dell’Accademia Teatro alla Scala.

Maestro del Coro e del Coro di Voci Bianche è Bruno Casoni.

La regia televisiva è di Patrizia Carmine.

Attila – L’opera

Nona opera di Giuseppe Verdi, Attila va in scena al Teatro La Fenice di Venezia il 17 marzo 1846.

L’opera si colloca in un punto nodale dello sviluppo di un Verdi che aveva già alle spalle opere come Nabucco o Ernani e si preparava a debuttare sulla scena europea.

Fonte del libretto è la tragedia Attila, König der Hunnen (1809) di Zacharias Werner. Verdi, venutone a conoscenza attraverso le citazioni contenute in De l’Allemagne di Madame de Staël, incarica dapprima Francesco Maria Piave e quindi Temistocle Solera di trarne un libretto, che però non lo soddisfa: inoltre Solera tarda a consegnare la versione definitiva. Verdi richiama allora il Piave che rivede tutti i versi e stende per intero l’ultimo atto.

Attila rappresenta un punto nodale anche per quanto riguarda il coinvolgimento diretto del compositore nelle scelte riguardanti l’allestimento. Verdi indicò l’inserimento di particolari effetti di luce in corrispondenza della scena della tempesta e sorgere del sole nel Prologo e dedicò particolare attenzione alle grandi scene di massa, forse anche in vista di una possibile ripresa di Attila all’Opéra di Parigi.

Alla prima assoluta, a Venezia, seguirono riprese a Trieste e a Milano, dove il 26 dicembre 1846 aprì la Stagione di Carnevale. L’entusiasmo del pubblico garantì ben 31 rappresentazioni e il ritorno tre anni più tardi in un nuovo allestimento, sempre per l’inaugurazione, che si inseriva in un clima accesamente patriottico dopo l’abdicazione di Carlo Alberto a Novara e la resa di Venezia all’assedio austriaco.