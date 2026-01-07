“Cena con delitto”, film su Rai Movie

Su Rai Movie mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Rian Johnson dal titolo “Cena con delitto”.

Cena con delitto – La trama

Harlan Thrombey, un agiato romanziere, viene trovato morto, in circostanze misteriose, nella sua proprietà la mattina dopo la festa per il suo ottantacinquesimo compleanno.

Il celebre detective Benoit Blanc, uomo di straordinario intuito e carisma, è incaricato del caso, e sospetta si tratti di un omicidio.

La famiglia del defunto è numerosa, e tutti, nessuno escluso, sono potenziali sospettati: ognuno di loro, infatti, avrebbe un motivo per eliminare Harlan Thrombey.

Quando il fatidico giorno della lettura del testamento si avvicina, la famiglia di Harlan si rivela essere molto più conflittuale di quanto sembrasse all’inizio.

Nel cast Daniel Craig, Chris Evans, Ana De Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette.