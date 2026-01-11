“Chef – La ricetta perfetta”, film su Rai Movie

Su Rai Movie domenica 11 gennaio 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Jon Favreau dal titolo “Chef – La ricetta perfetta“.
Nel cast Jon Favreau, che veste anche i panni del protagonista, Sofia Vergara, Scarlett Johansson, John Leguizamo, Bobby Cannavale, Dustin Hoffman, Oliver Platt, Robert Downey Jr., Amy Sedaris, Emjay Anthony.
Chef – La ricetta perfetta – La trama
Quando lo chef Carl Casper (Jon Favreau) perde improvvisamente il lavoro in un prestigioso ristorante di Los Angeles per aver rifiutato di compromettere la sua libertà creativa, si ritrova a decidere cosa fare della sua vita.
Ritrovandosi a Miami, insieme alla sua ex moglie (Sofia Vergara), a suo figlio (Emjay Anthony) e al suo migliore amico (John Leguizamo), lo chef Carl apre un chiosco ambulante…