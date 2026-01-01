Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia – Il programma

Giunge alla ventitreesima edizione il Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia, che Rai Cultura propone giovedì 1 gennaio 2026 alle ore 12.20 su Rai1, con repliche su Rai5 sempre lo stesso giorno alle 21.20 e domenica 4 gennaio 2026 alle ore 8.00.

Sul podio il Maestro Michele Mariotti, che attualmente ricopre il ruolo di Direttore musicale del Teatro dell’Opera di Roma. Sul palco, insieme all’Orchestra e al Coro del Teatro La Fenice, il soprano Rosa Feola e il tenore Jonathan Tetelman. Maestro del Coro è Alfonso Caiani.

Tra gli artisti coinvolti Eleonora Abbagnato e Friedemann Vogel che, insieme al Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, danzeranno le coreografie diDiego Tortelli, indossando costumi di scena firmati da Laura Biagiotti.

Il programma musicale

Il programma musicale è dedicato al melodramma. Vengono proposti, infatti, intermezzi, arie e passi corali dal repertorio operistico più amato dal pubblico.

Il Coro esegue «Feste! Pane! Feste!» dalla Gioconda di Amilcare Ponchielli, con Emanuele Pedrini interprete di Barnaba. Dopo la Barcarola dal Silvano di Mascagni, i solisti si esibiscono in due brani:Rosa Feola esegue «Sombre forêt», l’aria di Matilde dal secondo atto del Guglielmo Tell di Rossini; Jonathan Tetelman canta invece «Cielo e mar», l’aria di Enzo Grimaldo sempre dalla Gioconda di Ponchielli.

Seguono due numeri tratti dal catalogo di Giacomo Puccini: dalla Butterfly il suggestivo ‘coro a bocca chiusa’, dalla Bohème il duetto di Mimì e Rodolfo «O soave fanciulla».

L’intermezzo di Cavalleria rusticana di Mascagni introduce al gran finale del programma con i brani «Nessun dorma» dalla Turandot di Puccini, «Va, pensiero, sull’ali dorate» dal Nabucco di Verdi ed infine il brindisi «Libiam ne’ lieti calici» dalla Traviata di Verdi.