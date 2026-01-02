“Crudelia” – La trama – Rai2

Su Rai2 venerdì 2 gennaio 2026 in prima serata va in onda il film Disney dal titolo “Crudelia”, con Emma Stone ed Emma Thompson.
La regia è di Craig Gillespie
Crudelia – La trama
“Crudelia” segue le vicende della giovane Estella Miller, una ragazza estrosa e di talento, intenzionata a fare carriera nel campo della moda.
Diventa amica di due giovani di strada e insieme riescono a costruirsi una vita nelle vie di Londra.
Il talento creativo di Estella viene notato dalla perfida baronessa von Hellman, una leggenda della moda. Ma il loro rapporto scatena una serie di eventi che spingeranno Estella a seguire il proprio lato malvagio e a diventare la vendicativa Crudelia.
Nel cast Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste, Mark Strong, Tipper Seifert Cleveland, Kayvan Novak, John McCrea, Jamie Demetriou, Niamh Lynch, Andrew Leung, Ed Birch, Dylan Lowe, Paul Bazely, Abraham Popoola, Leo Bill, Ninette Finch, Sarah Crowden.