HomeTelevisione“Crudelia” - La trama - Rai2
Televisione

“Crudelia” – La trama – Rai2

Redazione
di Redazione
Crudelia

Su Rai2 venerdì 2 gennaio 2026 in prima serata va in onda il film Disney dal titolo “Crudelia”, con Emma Stone ed Emma Thompson.
La regia è di Craig Gillespie

Crudelia – La trama

“Crudelia” segue le vicende della giovane Estella Miller, una ragazza estrosa e di talento, intenzionata a fare carriera nel campo della moda.

Diventa amica di due giovani di strada e insieme riescono a costruirsi una vita nelle vie di Londra.

Il talento creativo di Estella viene notato dalla perfida baronessa von Hellman, una leggenda della moda. Ma il loro rapporto scatena una serie di eventi che spingeranno Estella a seguire il proprio lato malvagio e a diventare la vendicativa Crudelia.

Nel cast Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste, Mark Strong, Tipper Seifert Cleveland, Kayvan Novak, John McCrea, Jamie Demetriou, Niamh Lynch, Andrew Leung, Ed Birch, Dylan Lowe, Paul Bazely, Abraham Popoola, Leo Bill, Ninette Finch, Sarah Crowden.

MOSTRE

“Presentazione di Gesù al Tempio” di Donato de’ Bardi a Palazzo Spinola di Genova

Intorno alla figura di Donato de’ Bardi aleggia ancora un fitto mistero. Decisamente esiguo è infatti il numero dei dipinti che gli vengono attribuiti,...
Read more

I libri pop-up di Vojtěch Kubašta in mostra a Chiavari

“Kubašta! – I libri animati di Vojtěch Kubašta nella collezione della Società Economica di Chiavari”
Read more

Botticelli a Pisa. Due opere dal Museo Jacquemart-André di Parigi

'Botticelli a Pisa. Due opere dal museo Jacquemart - Andrè di Parigi'
Read more

“Lee Miller. Opere 1930-1955”, mostra a Torino – Recensione

Era una donna fragile e al tempo stesso forte, libera e bellissima (i suoi autoritratti, in particolare quelli della prima stagione parigina, ci restituiscono...
Read more
Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

MUSICA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025