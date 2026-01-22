“Delitto sotto il sole”, film su Rai Movie

Su Rai Movie giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 21.10 va in onda il film diretto da Guy Hamilton dal titolo “Delitto sotto il sole”, tratto da un romanzo giallo di Agatha Christie.
Delitto sotto il sole – La trama
Una piccola isola dell’Egeo ospita un hotel lussuoso frequentato da gente molto ricca.
L’investigatore Hercule Poirot è inviato sul luogo da una compagnia di assicurazioni per indagare su una pietra preziosa falsificata e sul suo proprietario.
Quando però viene uccisa la diva teatrale Arlena, ci si rende conto che tutti gli ospiti dell’albergo avrebbero avuto un movente per farla fuori. Poirot dovrà risolvere il caso.
Nel cast Peter Ustinov, James Mason, Maggie Smith, Jane Birkin, Diana Rigg.