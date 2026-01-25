HomeTelevisione“Domenica In” – Gabriele Muccino tra gli ospiti del 25 gennaio -...
“Domenica In” – Gabriele Muccino tra gli ospiti del 25 gennaio – Rai1

Su Rai1 domenica 25 gennaio 2026 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

A poche settimane dall’inizio della 76^ edizione del Festival di Sanremo, la puntata proporrà un viaggio nella storia della kermesse con alcuni protagonisti che si esibiranno proponendo i brani che hanno segnato le loro carriere: Iva Zanicchi, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, i Dik Dik, Mal, Pierdavide Carone.

Roberta Tagliavini, scrittrice e antiquaria milanese, parlerà del suo libro autobiografico “La mercante di Brera”, svelando la nascita della sua passione per l’arte.

Il regista Gabriele Muccino e gli attori Stefano Accorsi, Miriam Leone, Carolina Crescentini e Claudio Santamaria presenteranno il film “Le cose non dette”, in uscita nelle sale cinematografiche il 29 gennaio 2026.

Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i principali fatti della settimana insieme a Vladimir Luxuria e all’ Avv. Antonio De Rensis.

Teo Mammucari condurrà il gioco “La cassaforte di Domenica In”, mentre Enzo Miccio renderà omaggio al grande stilista Valentino, scomparso il 19 gennaio all’età di 93 anni.

