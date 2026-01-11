“Domenica In” – Gli ospiti dell’ 11 gennaio

Su Rai1 domenica 11 gennaio 2026 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Gli ospiti

Luisa Ranieri, in dialogo con Mara Venier, si racconterà ripercorrendo i momenti più significativi della sua carriera e presentando la nuova serie tv “La Preside” diretta da Luca Miniero, in onda su Rai1 dal 12 gennaio 2026 per quattro serate.

Marco Giallini interverrà per parlare del film “Prendiamoci una pausa”, nelle sale dal 15 gennaio 2026, per la regia di Christian Marazziti.

Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù condivideranno il racconto del loro rapporto.

Drupi si esibirà in un medley dei suoi successi più amati, tra cui “Sereno è” e “Piccola e fragile”.

Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno le ultime notizie sulla tragedia di Crans-Montana insieme a Salvo Sottile, Giovanni Terzi, Roy De Vita e, in collegamento, l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace.

Teo Mammucari sarà protagonista del gioco “La cassaforte di Domenica In”, mentre Enzo Miccio racconterà una delle coppie più amate dello spettacolo: Adriano Celentano e Claudia Mori.