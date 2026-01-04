“Domenica In” – Gli ospiti del 4 gennaio

Su Rai1 domenica 4 gennaio 2026 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno,Teo Mammucari ed Enzo Miccio.
Gli ospiti
Raoul Bova sarà in studio per presentare la quindicesima stagione di “Don Matteo“, la fiction che tornerà su Rai1 dall’8 gennaio.
Enrica Bonaccorti, in dialogo con Mara Venier, si racconterà ripercorrendo la sua carriera e la vita privata.
Al Bano Carrisi, in arrivo da una delle tappe del suo tour europeo, regalerà al pubblico un medley dei suoi successi più amati, accompagnato al pianoforte dal Maestro Alterisio Paoletti. In studio sarà presente anche Loredana Lecciso.
Toni Servillo, presenterà La grazia, il nuovo film diretto da Paolo Sorrentino, atteso nelle sale dal 15 gennaio.
Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno parleranno, insieme a ospiti e opinionisti, della tragedia avvenuta a Crans-Montana.
Teo Mammucari coinvolgerà con i suoi giochi ospiti e pubblico da casa, mentre Enzo Miccio renderà omaggio a Brigitte Bardot, icona del cinema recentemente scomparsa.