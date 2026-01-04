HomeTelevisione"Domenica In" – Gli ospiti del 4 gennaio
Televisione

“Domenica In” – Gli ospiti del 4 gennaio

Redazione
di Redazione
Domenica In

Su Rai1 domenica 4 gennaio 2026 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno,Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Gli ospiti

Raoul Bova sarà in studio per presentare la quindicesima stagione di “Don Matteo“, la fiction che tornerà su Rai1 dall’8 gennaio.

Enrica Bonaccorti, in dialogo con Mara Venier, si racconterà ripercorrendo la sua carriera e la vita privata.

Al Bano Carrisi, in arrivo da una delle tappe del suo tour europeo, regalerà al pubblico un medley dei suoi successi più amati, accompagnato al pianoforte dal Maestro Alterisio Paoletti. In studio sarà presente anche Loredana Lecciso.

Toni Servillo, presenterà La grazia, il nuovo film diretto da Paolo Sorrentino, atteso nelle sale dal 15 gennaio.

Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno parleranno, insieme a ospiti e opinionisti, della tragedia avvenuta a Crans-Montana.

Teo Mammucari coinvolgerà con i suoi giochi ospiti e pubblico da casa, mentre Enzo Miccio renderà omaggio a Brigitte Bardot, icona del cinema recentemente scomparsa.

MOSTRE

“Presentazione di Gesù al Tempio” di Donato de’ Bardi a Palazzo Spinola di Genova

Intorno alla figura di Donato de’ Bardi aleggia ancora un fitto mistero. Decisamente esiguo è infatti il numero dei dipinti che gli vengono attribuiti,...
Read more

I libri pop-up di Vojtěch Kubašta in mostra a Chiavari

“Kubašta! – I libri animati di Vojtěch Kubašta nella collezione della Società Economica di Chiavari”
Read more

Botticelli a Pisa. Due opere dal Museo Jacquemart-André di Parigi

'Botticelli a Pisa. Due opere dal museo Jacquemart - Andrè di Parigi'
Read more

“Lee Miller. Opere 1930-1955”, mostra a Torino – Recensione

Era una donna fragile e al tempo stesso forte, libera e bellissima (i suoi autoritratti, in particolare quelli della prima stagione parigina, ci restituiscono...
Read more
Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

MUSICA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025