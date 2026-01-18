“Domenica In” – Gli ospiti del 18 gennaio

Su Rai1 domenica 18 gennaio 2026 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Gli ospiti

La musica e il Festival di Sanremo saranno protagonisti della 18^ puntata di “Domenica In”, con la partecipazione di tanti artisti che hanno segnato la storia della kermesse musicale.

In studio si esibiranno Bobby Solo, Maurizio Vandelli, I Cugini di Campagna, Wilma Goich.

A commentare aneddoti e ricordi interverranno Marino Bartoletti, Valeria Marini, Valerio Scanu, Enzo Miccio.

Il direttore d’orchestra Carlo Ponti Jr. e il tenore Pasquale Esposito presenteranno “Celebrando Sophia Loren”, le due serate-evento in programma al Teatro Augusteo di Napoli il 21 e 22 febbraio 2026.

Serena Autieri, attrice e cantante e già co-conduttrice del Festival di Sanremo nel 2003 a fianco di Pippo Baudo, si racconterà a Mara Venier, ripercorrendo momenti di carriera e vita privata. L’artista si esibirà con il brano “Sparkling Diamonds”, tratto dal musical “Moulin Rouge”.

Alexia, vincitrice del Festival di Sanremo 2003 con il brano “Per dire di no”, proporrà un medley dei suoi più grandi successi.

Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i principali fatti della settimana insieme a Giovanna Botteri e Salvo Sottile.

Non mancherà il momento dedicato al gioco con Teo Mammucari, protagonista dell’appuntamento con “La cassaforte di Domenica In”.