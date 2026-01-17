HomeTelevisione“El lodo”, film su Rai4
Televisione

"El lodo", film su Rai4

El lodo

Su Rai4 sabato 17 gennaio 2026 alle ore 21.18 va in onda il film diretto da Iñaki Sánchez Arrieta dal titolo “El lodo”.

El lodo – La trama

Un racconto ambientato tra le vaste risaie del Levante spagnolo.
Una prolungata siccità mette in crisi le comunità agricole, costringendo Ricardo, un biologo tornato al suo paese d’origine, a lottare per proteggere il paesaggio naturale della sua infanzia.

Nel tentativo di difendere l’ambiente e le risorse idriche, Ricardo si trova in conflitto con i locali, che difendono con forza le proprie abitudini e mezzi di sostentamento.

Nel cast Raúl Arévalo, Paz Vega, Daniela Casas, Joaquin Climent, Susi Sánchez, Roberto Álamo.

