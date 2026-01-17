“El lodo”, film su Rai4

Su Rai4 sabato 17 gennaio 2026 alle ore 21.18 va in onda il film diretto da Iñaki Sánchez Arrieta dal titolo “El lodo”.
El lodo – La trama
Un racconto ambientato tra le vaste risaie del Levante spagnolo.
Una prolungata siccità mette in crisi le comunità agricole, costringendo Ricardo, un biologo tornato al suo paese d’origine, a lottare per proteggere il paesaggio naturale della sua infanzia.
Nel tentativo di difendere l’ambiente e le risorse idriche, Ricardo si trova in conflitto con i locali, che difendono con forza le proprie abitudini e mezzi di sostentamento.
Nel cast Raúl Arévalo, Paz Vega, Daniela Casas, Joaquin Climent, Susi Sánchez, Roberto Álamo.