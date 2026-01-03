HomeTelevisioneFestival del Circo di Montecarlo - Secondo appuntamento - Rai1
Festival del Circo di Montecarlo – Secondo appuntamento – Rai1

Festival del Circo di Montecarlo

Su Rai1 secondo appuntamento con la 47^ edizione del Festival del Circo di Montecarlo in onda sabato 3 gennaio 2026 in prima serata.
Conduce Laura Barth e Alessandro Serena.

Nato nel 1974 per volere del Principe Ranieri di Monaco, il Festival è diventato nel tempo un simbolo dell’eccellenza circense mondiale.
Dalla scomparsa del Principe Ranieri, è Sua Altezza Serenissima la Principessa Stéphanie di Monaco a portare avanti questa tradizione, introducendo negli anni importanti novità, tra le quali un Campionato Junior per dare risalto alle nuove generazioni del Circo.

La serata culminerà con l’assegnazione dei prestigiosi Premi Clown d’Oro, d’Argento e di Bronzo.

Anche quest’anno il pubblico potrà vivere l’atmosfera unica del Festival grazie alle interviste nel backstage, che offriranno uno sguardo sulla preparazione, l’attesa e le emozioni degli artisti.

La sigla iniziale sarà arricchita da immagini di repertorio concesse da Teche Rai, omaggio alla storia della manifestazione e ai suoi protagonisti.

