“Francesca Cabrini”, film su Canale 5 – La trama

Francesca Cabrini

Su Canale 5 venerdì 2 gennaio 2026 in prima serata va in onda il film di Alejandro Monteverde dal titolo “Francesca Cabrini”.
Biopic dedicato alla Patrona degli emigranti Santa Francesca Saverio Cabrini, fondatrice della delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù.

Francesca Cabrini – La trama

Nei bassifondi di New York, sull’isola di Manhattan, a fine Ottocento Francesca Cabrini è la prima donna a capo di una missione oltreoceano.

“Siamo partiti per l’America credendo che le strade fossero lastricate d’oro e invece abbiamo scoperto che sono ricoperte di bambini”, così un immigrato italiano scrive in una lettera che muoverà Papa Leone XIII ad autorizzare la missione della giovane suora.

Il coraggio e la ferrea volontà di non permettere ad alcuno di interferire con i suoi progetti apostolici ed educativi consentono a Francesca Cabrini di superare gli ostacoli politici, culturali ed economici, aprendo nuovi orizzonti di senso e divenendo un faro di speranza.

Nel cast Cristiana Dell’Anna, Giancarlo Giannini, John Lithgow, David Morse, Romana Maggiora Vergano, Federico Ielapi, Virginia Bocelli.

