“Genitori in trappola”, film su Rai2

Su Rai2 martedì 6 gennaio 2026 alle ore 21.20 va in onda il film di Nancy Meyers dal titolo “Genitori in trappola”.
Genitori in trappola – La trama
A causa del divorzio dei loro genitori, due gemelle vengono separate subito dopo la nascita.
Ma le due, Hallie e Annie, ritrovandosi per caso a frequentare lo stesso campo estivo, scoprono la verità.
Le due bambine decidono così di scambiarsi i ruoli, ed escogitano un piano per cercare di far riconciliare i loro genitori e tornare a vivere tutti insieme.
Funzionerà il loro piano?
Nel cast Dennis Quaid, Natasha Richardson, Lindsay Lohan, Lisa Ann Walter, Elaine Hendrix, Simon Kunz, Ronnie Stevens.