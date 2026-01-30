“Gran Turismo”, film su Rai2 – La trama

Rai2, per il ciclo “Grandi sfide“, propone venerdì 30 gennaio 2026 in prima serata il film “Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile”, diretto da Neill Blomkamp.
Il film è ispirato a una storia vera.
Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile – La trama
Il giovanissimo Jann, figlio di un ex calciatore, trascorre ore e ore chiuso in camera a giocare a “Gran Turismo”, impegnativo videogame ispirato alle gare automobilistiche. Il padre è deluso. Ma per Jann arriva una grande occasione: una casa automobilistica decide di mettere insieme una squadra, selezionando i piloti proprio fra i videogiocatori.
La selezione sarà durissima.
Nel cast David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe, Darren Barnet, Djimon Hounsou, Geri Halliwell-Horner.