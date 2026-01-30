HomeTelevisione“Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile”, film su Rai2
“Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile”, film su Rai2

Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile

Rai2, per il ciclo “Grandi sfide“, propone venerdì 30 gennaio 2026 in prima serata il film “Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile”, diretto da Neill Blomkamp.

Il film è ispirato a una storia vera.

Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile – La trama

Il giovanissimo Jann, figlio di un ex calciatore, trascorre ore e ore chiuso in camera a giocare a “Gran Turismo”, impegnativo videogame ispirato alle gare automobilistiche. Il padre è deluso. Ma per Jann arriva una grande occasione: una casa automobilistica decide di mettere insieme una squadra, selezionando i piloti proprio fra i videogiocatori.

La selezione sarà durissima.

Nel cast David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe, Darren Barnet, Djimon Hounsou, Geri Halliwell-Horner.

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

