HomeTelevisione"High Forces - Emergenza ad alta quota", film su Rai4 - La...
Televisione

“High Forces – Emergenza ad alta quota”, film su Rai4 – La trama

Redazione
di Redazione
High Forces - Emergenza ad alta quota

Su Rai4 venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 21.18 va in onda il film di Chi-Leung Lo e Oxide Pang Chun dal titolo “High Forces – Emergenza ad alta quota“.

High Forces – Emergenza ad alta quota – La trama

Un gruppo di terroristi prende il controllo di un aereo con oltre 800 passeggeri. Tra i viaggiatori vi è anche un ex agente della polizia speciale di Hong Kong, che decide di intervenire per cercare di salvare i passeggeri a bordo.

Intrappolato in uno spazio chiuso e senza possibilità di fuga, l’uomo dovrà affrontare uno ad uno i sequestratori, mentre il tempo e il carburante si vanno esaurendo.

Nel cast Andy Lau, Zifeng Zhang, Chuxiao Qu, Eric Chou, Guo Xiaodong, Chao Jiang, Li Bin, Tao Liu.

MOSTRE

La “Natività” di Mathias Stom

Mathias Stom “Natività”
Read more

A Genova una mostra dedicata alla figura di San Giorgio

"San Giorgio. Il viaggio di un santo cavaliere dall’Oriente a Genova"
Read more

“Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo”

“Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo”
Read more

Il “divino” Guido Reni nelle collezioni sabaude e sugli altari del Piemonte – Mostra a Torino

Guido Reni fu, nel Seicento, l’interprete di maggiore successo della grande stagione del classicismo emiliano. Attraverso una copiosa produzione di tele e affreschi, egli...
Read more
Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

MUSICA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025