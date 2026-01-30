“High Forces – Emergenza ad alta quota”, film su Rai4

Su Rai4 venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 21.18 va in onda il film di Chi-Leung Lo e Oxide Pang Chun dal titolo “High Forces – Emergenza ad alta quota“.
High Forces – Emergenza ad alta quota – La trama
Un gruppo di terroristi prende il controllo di un aereo con oltre 800 passeggeri. Tra i viaggiatori vi è anche un ex agente della polizia speciale di Hong Kong, che decide di intervenire per cercare di salvare i passeggeri a bordo.
Intrappolato in uno spazio chiuso e senza possibilità di fuga, l’uomo dovrà affrontare uno ad uno i sequestratori, mentre il tempo e il carburante si vanno esaurendo.
Nel cast Andy Lau, Zifeng Zhang, Chuxiao Qu, Eric Chou, Guo Xiaodong, Chao Jiang, Li Bin, Tao Liu.