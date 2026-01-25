“I tre moschettieri”, film su Rai Movie

Su Rai Movie domenica 25 gennaio 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Paul W.s. Anderson dal titolo “I tre moschettieri”.
I tre moschettieri – La trama
Sono conosciuti come Porthos, Athos e Aramis, tre combattenti d’elite che servono il Re di Francia come i suoi migliori moschettieri.
Dopo aver scoperto una cospirazione per rovesciare il trono, i moschettieri si imbattono in un giovane aspirante eroe, D’Artagnan, e lo prendono sotto la loro ala protettiva.
Insieme, i quattro affrontano una pericolosa missione per far luce sul complotto che minaccia la Corona, ma anche il futuro dell’Europa.
Nel cast Logan Lerman, Matthew Macfadyen, Ray Stevenson, Luke Evans, Christoph Waltz, Milla Jovovich, Orlando Bloom, Mads Mikkelsen.