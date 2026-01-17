HomeTelevisione“Ibiza”, film su Rai Movie - La trama
“Ibiza”, film su Rai Movie – La trama

Su Rai Movie sabato 17 gennaio 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Arnaud Lemort dal titolo “Ibiza”.

Ibiza – La trama

Philippe è un compassato podologo parigino divorziato, in procinto di andare in vacanza con la sua nuova compagna Carole, anche lei divorziata e più giovane di lui.

Carole ha due figli adolescenti che, come meta del viaggio, scelgono Ibiza, regno delle discoteche e della vita notturna.

In un ambiente che decisamente non è il suo, Philippe vuole conquistare l’affetto della sua famiglia acquisita.

Nel cast Christian Clavier, Mathilde Seigner, Leopold Buchsbaum, Pili Groyne, Joey Starr, Olivier Marchal, Frédérique Bel, Khalid Samata.

Copertina libro
