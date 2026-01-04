Il balletto “La Bella addormentata nel bosco” su Rai5

Polina Semionova nel balletto “La Bella addormentata nel bosco” – Foto Marco Brescia e Rudy Amisano © Teatro alla Scala

Andato in scena nel 2019 al Teatro alla Scala, il balletto La Bella addormentata nel bosco, con la coreografia di Rudolf Nureyev e nell’allestimento di Franca Squarciapino creato per la Scala nel 1993, viene proposto da Rai Cultura domenica 4 gennaio 2026 alle ore 17.52 su Rai5.

Sul podio, a dirigere la partitura di Čajkovskij, Felix Korobov.

Nel ruolo della Principessa Aurora Polina Semionova, in quello del Principe Désiré Timofej Andrijashenko.

Orchestra e Corpo di Ballo del Teatro alla Scala.

La Bella addormentata nel bosco, balletto in un prologo e tre atti dalla fiaba “La Belle au bois dormant” di Charles Perrault, su libretto di M. Petipa e I.A. Vsevoložskij, al suo nascere a Pietroburgo nel 1890 (in scena nel ruolo di Aurora l’italiana Carlotta Brianza) vide svilupparsi una collaborazione esemplare fra coreografo (Petipa), musicista (Čajkovskij) e il direttore dei teatri imperiali Vsevoložskij, creatore anche dei costumi, per dispiegare davanti agli occhi dei pubblico pietroburghese la favolosa grandezza della corte del Re Sole.

Proprio alla Scala Nureyev affidò, nel 1966, il debutto della sua “Bella” e in scena era lui stesso a fianco di Carla Fracci a interpretare quel titolo che nella sua vita artistica viene considerato un vero balletto-chiave.