"Il discorso del re", film su Rai5

Il discorso del re

Su Rai5 domenica 11 gennaio 2026 alle ore 21.22 va in onda il film di Tom Hooper dal titolo “Il discorso del re”.

Il discorso del re – La trama

Dopo la morte di suo padre Re Giorgio V e l’abdicazione di Re Eduardo VIII, Bertie, che soffre da tutta la vita di una forma di balbuzie, viene improvvisamente incoronato Re Giorgio VI d’Inghilterra.

Con il suo Paese sull’orlo della guerra e disperatamente bisognoso di un leader, sua moglie, Elisabetta, organizza al marito un incontro con il logopedista Lionel Logue.

Dopo un inizio burrascoso, i due si mettono alla ricerca di un tipo di trattamento non ortodosso, finendo col creare un legame indissolubile.

Nel cast Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, Guy Pearce, Jennifer Ehle, Derek Jacobi, Michael Gambon, Timothy Spall, Anthony Andrews.

Copertina libro
