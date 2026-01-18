“Il mio regno per una farfalla”, film su Rai2

Su Rai2 domenica 18 gennaio 2026 alle ore 21.00 va in onda il film di e con Sergio Assisi dal titolo “Il mio regno per una farfalla”.

Il mio regno per una farfalla – La trama

Sasà è un nobile decaduto, figlio illegittimo del Barone Belladonna.

Nato e cresciuto sull’isola di Ischia, si vanta di esserne il Re, ed ha eletto a sua reggia una stanza di uno storico albergo fondato dal padre, il quale, costretto a venderlo alla sorella Iole dopo essere caduto in disgrazia, riesce tuttavia a strapparle una clausola: che il figlio potesse vivere lì gratis e a vita.

Con i suoi occhioni dolci, Sasà seduce a suo modo un po’ tutti. Dal tavolino del bar in piazzetta, che ha istituito a suo ufficio, dietro “libere” donazioni elargisce fantasiosi consigli.

Donnaiolo impenitente, bugiardo incallito, Sasà è un maestro di improvvisazione, ma dotato di una simpatia irresistibile e di una dialettica Shakesperiana tale da riuscire sempre a volgere le situazioni in suo favore…

Tanti, e ciascuno con le proprie caratteristiche, i personaggi che ruotano attorno a lui: un amico fedele e compagno di avventure che noleggia il suo gozzo per i turisti, uno strampalato avvocato, una fidanzata che, sostenuta da una madre risoluta, vuole assolutamente sposarlo, una direttrice d’albergo che proprio non lo sopporta, un parroco non convenzionale, una zia che vuole privarlo di tutto.

Nel cast Sergio Assisi, Federica De Benedittis, Giuseppe Cantore, Tosca D’Aquino, Barbara Foria, Anna Tangredi, Gianni Ferreri, Magdalena Grochowska, Armando Pugliese, Benedetto Casillo, Nunzia Schiano, Giobbe Covatta.