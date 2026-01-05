“Il ragazzo e l’airone” – Rai3

Su Rai3 lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 21.20 va in onda il film di animazione di Hayao Miyazaki dal titolo “Il ragazzo e l’airone”.
Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Genzaburo Yoshino.
Il ragazzo e l’airone – La trama
Tokyo alla fine della Seconda guerra mondiale. Durante un bombardamento il giovane Mahito perde la madre Hisako e suo padre si risposa con la sorella di lei, Natsuko.
La nuova famiglia si trasferisce in una vasta tenuta isolata, ai margini della città.
Qui, guidato dall’apparizione enigmatica di un airone, il ragazzo scopre una torre abbandonata: varco per un universo fantastico e ostile al tempo stesso.