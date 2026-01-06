HomeTelevisione“La Befana vien di notte 2 - Le origini” - Rai Movie
“La Befana vien di notte 2 – Le origini” – Rai Movie

Redazione
di Redazione
La Befana vien di notte 2: Le origini

Su Rai Movie martedì 6 gennaio 2026 alle ore 22.50 va in onda il film di Paola Randi dal titolo “La Befana vien di notte 2 – Le origini”.

La Befana vien di notte 2 – Le origini – La trama

Paola, una ragazzina truffaldina e sempre a caccia di guai, si trova inavvertitamente a intralciare i piani del terribile Barone De Michelis, un omuncolo gobbo sempre scortato dal fidato e bistrattato Marmotta, con una sconfinata sete di potere e uno smisurato odio verso le streghe.

L’intervento della dolce e potentissima Dolores, una strega buona che dedica la sua vita ai bambini, salva Paola da un rogo già acceso.

Tra un magico apprendistato, inseguimenti, incredibili trasformazioni e molti, molti guai, Paola scoprirà che il destino ha in serbo per lei qualcosa di davvero speciale…

Nel cast Monica Bellucci, Zoe Massenti, Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Guia Jelo, Corrado Guzzanti, Fabio De Luigi.

