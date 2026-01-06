HomeTelevisione“La Befana vien di notte”, film su Rai Movie
Su Rai Movie, martedì 6 gennaio 2026 alle ore 21.10, il film diretto da Michele SoaviLa Befana vien di notte”, con Paola Cortellesi e Stefano Fresi.

La Befana vien di notte – La trama

Paola è una maestra di scuola elementare con un segreto da nascondere: bella e giovane di giorno, di notte si trasforma nell’eterna e leggendaria Befana.

A ridosso dell’Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli. Il suo nome è Mr. Johnny e ha un conto da saldare con Paola che, il 6 gennaio di vent’anni prima, gli ha inavvertitamente rovinato l’infanzia…

Sei compagni di classe assistono al rapimento e dopo aver scoperto la doppia identità della loro maestra decidono di affrontare, a bordo delle loro biciclette, una straordinaria avventura che li cambierà per sempre.

Tra magia, sorprese e risate, riusciranno a salvare la Befana?

Il cast

Nel cast Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Odette Adado, Jasper Gonzales Cabal, Diego Delpiano, Robert Ganea, Francesco Mura, Cloe Romagnoli, Fausto Maria Sciarappa, Giovanni Calcagno, Giuseppe Lo Piccolo, Luca Avagliano.

