La cena di Natale, un film con Riccardo Scamarcio – Rai Movie

Su Rai Movie sabato 10 gennaio 2026 alle ore 23.00 va in onda il film di Marco PontiLa cena di Natale“, tratto dall’omonimo best seller di Luca Bianchini.

La cena di Natale – La trama

Polignano a Mare, Vigilia di Natale. Una Vigilia magica, con la presenza della neve che imbianca la splendida cittadina pugliese.

Matilde riceve un anello con smeraldo da don Mimì, suo marito, “colpevole” di averla troppo trascurata negli ultimi tempi…

Lei si esalta a tal punto da improvvisare un cenone per quella stessa sera nella loro casa.
L’obiettivo di Matilde è chiaro: sfidare davanti a tutti Ninella, la consuocera, il grande amore di gioventù di suo marito.

Ne succederanno di tutti i colori. Durante la cena tutti i nodi verranno al pettine.

Nel cast Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido, Maria Pia Calzone, Antonella Attili, Eugenio Franceschini, Antonio Gerardi, Veronica Pivetti, Eva Riccobono, Dario Aita, Giulia Elettra Gorietti, Uccio De Santis, Ivana Lotito, Angela Semerano, Crescenza Guarnieri, Massimo De Lorenzo.

