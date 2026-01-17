HomeTelevisione"La città ideale" - Copenaghen - Rai3
Televisione

“La città ideale” – Copenaghen – Rai3

Redazione
di Redazione
La città ideale

Su Rai3 sabato 17 gennaio 2026 alle ore 21.25 va in onda una nuova puntata de “La città ideale”, condotta da Massimiliano Ossini, che guiderà i telespettatori alla scoperta della capitale della Danimarca, Copenaghen.

Un laboratorio urbano dove mobilità ciclabile, turismo sostenibile, benessere, cibo biologico e lotta allo spreco sono diventati scelte strutturali.

Dalle piste ciclabili che attraversano la città, fino a CopenHill, l’impianto che trasforma i rifiuti in energia, Copenaghen mostra come le grandi sfide ambientali possano diventare opportunità.

Con gli ospiti della puntata, Renzo Arbore, Nina Zilli, Riccardo Iacona, Andrea Segrè, Francesco Petretti, Giusy Buscemi, Paolo Mieli, si aprirà un confronto per osservare, commentare e analizzare gli elementi fondamentali che fanno di una città una città ideale.

MOSTRE

“Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo”

“Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo”
Read more

Il “divino” Guido Reni nelle collezioni sabaude e sugli altari del Piemonte – Mostra a Torino

Guido Reni fu, nel Seicento, l’interprete di maggiore successo della grande stagione del classicismo emiliano. Attraverso una copiosa produzione di tele e affreschi, egli...
Read more

“Presentazione di Gesù al Tempio” di Donato de’ Bardi a Palazzo Spinola di Genova

Intorno alla figura di Donato de’ Bardi aleggia ancora un fitto mistero. Decisamente esiguo è infatti il numero dei dipinti che gli vengono attribuiti,...
Read more

I libri pop-up di Vojtěch Kubašta in mostra a Chiavari

“Kubašta! – I libri animati di Vojtěch Kubašta nella collezione della Società Economica di Chiavari”
Read more
Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

MUSICA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025