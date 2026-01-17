“La città ideale” – Copenaghen – Rai3

Su Rai3 sabato 17 gennaio 2026 alle ore 21.25 va in onda una nuova puntata de “La città ideale”, condotta da Massimiliano Ossini, che guiderà i telespettatori alla scoperta della capitale della Danimarca, Copenaghen.
Un laboratorio urbano dove mobilità ciclabile, turismo sostenibile, benessere, cibo biologico e lotta allo spreco sono diventati scelte strutturali.
Dalle piste ciclabili che attraversano la città, fino a CopenHill, l’impianto che trasforma i rifiuti in energia, Copenaghen mostra come le grandi sfide ambientali possano diventare opportunità.
Con gli ospiti della puntata, Renzo Arbore, Nina Zilli, Riccardo Iacona, Andrea Segrè, Francesco Petretti, Giusy Buscemi, Paolo Mieli, si aprirà un confronto per osservare, commentare e analizzare gli elementi fondamentali che fanno di una città una città ideale.