"La città ideale" – Montevideo – Rai3

Su Rai3 sabato 24 gennaio 2026 alle ore 21.25 va in onda una nuova puntata de “La città ideale”, condotta da Massimiliano Ossini, che guiderà i telespettatori alla scoperta della capitale dell’Uruguay, Montevideo.

Montevideo è una città che ha fatto della comunità e del legame tra le persone la propria cifra distintiva. Lo raccontano i riti quotidiani del mate e dell’asado, ma anche i mercati, i caffè, lo sport, la musica e l’esperienza delle cooperative abitative.
Una città che si costruisce giorno dopo giorno attraverso relazioni, accoglienza e condivisione.

Con gli ospiti della puntata, Danilo Rea, Andrea Delogu, Sveva Sagramola, Fabrizio Moro, Gino Castaldo, Giusy Versace, Francesco Petretti, si aprirà un confronto per osservare, commentare e analizzare gli elementi fondamentali che fanno di una città una città ideale.

