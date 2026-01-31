HomeTelevisione"La città ideale" - Tokyo - Rai3
"La città ideale" – Tokyo – Rai3

Su Rai3 sabato 31 gennaio 2026 alle ore 21.25 va in onda una nuova puntata de “La città ideale”, condotta da Massimiliano Ossini, che guiderà i telespettatori alla scoperta di Tokyo.

Tokyo oggi è il laboratorio mondiale della trasformazione urbana ed è pioniera nella prevenzione dei disastri naturali grazie a infrastrutture invisibili e a una cultura della sicurezza che parte dalle scuole.

Il concetto di “shokunin”, l’artigiano che ricerca la perfezione nel gesto quotidiano, si riflette non solo nel design, ma anche nell’educazione alimentare, con i mercati storici e i moderni robot-café che ridefiniscono il rapporto tra uomo e cibo.

In questo equilibrio tra modernità e tradizione, Massimiliano Ossini accompagnerà lo spettatore sulla vetta del Monte Fuji. Simbolo del Giappone e montagna sacra, il Fuji rivela come, per il popolo giapponese, il sacro e la natura siano radici profonde.

La puntata approfondirà, inoltre, il tema della longevità, cercando di decifrare i segreti di una nazione che vanta l’aspettativa di vita più alta al mondo. Attraverso le testimonianze dirette degli anziani di Okinawa e l’intervista esclusiva al Premio Nobel Venki Ramakrishnan, il programma indagherà il confine tra genetica e stile di vita. Un’analisi supportata dal Professor Makoto Suzuki, tra i maggiori esperti sul tema.

Con gli ospiti della puntata, Ambra Angiolini, Carlo Cracco, Franco Berrino, Stefano Mancuso, Ramin Bahrami, Enrico Melozzi, Greta Cristini, si aprirà un confronto per osservare, commentare e analizzare gli elementi fondamentali che fanno di una città una città ideale.

